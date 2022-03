OM : Pape Gueye pousse fort au milieu !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-2 face a FC Bâle lors du match retour des huitièmes de final de Conférence League. Voici la note et l’appréciation de pape Gueye, titulaire lors de ce match en Suisse.

L’Olympique de Marseille a eu l’occasion de tuer ce 8e de finale lors de la première mi-temps. Cédric Bakambu a raté 3 grosses occasions, pape Gueye aurait pu lui aussi marquer. Mais le plus gros raté est quand même ce contre éclair, Gueye avait parfaitement lancé Harit en profondeur, l’ailier avait fait parler sa vitesse pour se présenter seul face au gardien autrichien du FC Bâle avant de trop tergiverser et de se faire tacler par derrière. Penalty logique mais pas de carton rouge, et l’international marocain n’a pas assez appuyé sa frappe permettant au portier de réalisé un arrêt, Bakambu n’a pas cadré sa reprise sur le second ballon. De quoi avoir de gros regrets, d’autant que les Suisses ont égalisé sur l’ensemble des deux rencontres par Ndoye suite à plusieurs ratés défensifs de Luan Peres et Pol Lirola. L’OM a douté 10 minutes, avant que Gerson, qui avait remplacé Harit, ne délivre un centre parfait pour Under au second poteau. Une égalisation synonyme de qualification, d’autant que Valentin Rongier s’offrira enfin un but d’une frappe dans les arrêts de jeu.

Titularisé au milieu afin de laisser souffler Gerson laissé sur le banc, Pape Gueye a répondu présent. L’international sénégalais affiche un niveau de plus en plus élevé depuis sa CAN…

La note de Pape Gueye : 6.5/10

Son appréciation FCM

Pape Gueye pousse fort au milieu !

Remplaçant de luxe de Gerson, Pape Gueye semble avoir franchi un palier à la CAN. Le milieu de terrain a été très actif face au FC Bâle jeudi. Très à l’aise dans ce rôle de 8 à gauche, il a été important à la récupération, dans le placement défensif mais surtout dans la projection. A l’aise balle au pied, il n’hésite plus à utiliser son point fort: la frappe de loin. Seul bémol, sa qualité dans les transmissions est parfois trop imprécise. Son niveau relance la concurrence au milieu de terrain et pourrait pousser Gerson un cran plus haut sur certains matches…

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Une grosse entame de match où il a manqué de peu l’ouverture du score sur une frappe sèche bien sortie par Lindner (9e). Il a réussi à mettre beaucoup d’impact dans les duels et a bien se projeter vers l’avant pour accompagner les offensives marseillaises. Encore une fois une prestation solide en coupe d’Europe. Maxifoot 6.5/10 En forme depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, l’international sénégalais a encore été bon ce jeudi. Immédiatement dans le bon rythme, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille s’est procuré la première occasion du match avec une frappe lointaine repoussée par Lindner. Par la suite, il a utilisé ses qualités physiques pour remporter de nombreux duels et a été intéressant dans ses projections malgré quelques ballons perdus.

