OM : Papin confirme sa double casquette et sa mission principale !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans un entretien accordé à RMC, Jean Pierre Papin a expliqué son choix de reprendre l’équipe reserve de l’OM en mauvaise posture en National 3.

JPP a expliqué à RMC que c’était son choix et sa demande de devenir le coach de l’équipe reserve. « c’est mon choix. Dans les péripéties du club, on regarde bien évidemment l’équipe première mais aussi la réserve. Et l’équipe réserve, elle était mal en point. Le coach était parti quinze jours avant. Je suis allé voir Pablo (Longoria) et en discutant avec lui, je lui ai demandé s’il pouvait me donner ce rôle qui m’intéressait au plus haut point. »

La National 3 à l’OM, c’est quand même l’OM de demain

L’ancien ballon d’or ne veut pas que l’on sous estime l’importance de la N3. « La National 3 à l’OM, c’est quand même l’OM de demain. Il faut leur faire passer le message, leur faire comprendre les choses. Quand on a eu la chance de faire le parcours que j’ai eu durant ma carrière pro, ces petits conseils sont souvent les bienvenus pour eux. »

📢 Exclu RMC Sport – Jean-Pierre Papin, entraîneur de l’équipe réserve à l’OM, a accordé un entretien exclusif à RMC Sport. Il assure que l’adrénaline du terrain lui manquait et n’exclut pas de reprendre un poste d’entraîneur à un plus haut niveau.https://t.co/T9atTx8tyu — RMC Sport (@RMCsport) February 27, 2024



Si la mission première de Papin est de maintenir cette équipe en N3, il en a une autre encore plus importante : « Ma mission est très simple: sauver cette équipe-là dans cette division-là. Mais ma mission est pour moi beaucoup plus importante: c’est qu’il y ait trois ou quatre joueurs qui arrivent à rapidement intégrer l’effectif pro. »

Avoir trois ou quatre joueurs qui arrivent à rapidement intégrer l’effectif pro

L’ancien attaquant de l’AC Milan a aussi expliqué qu’il gardait sa casquette d’ambassadeur du club, « c’est autre chose. Le rôle d’ambassadeur, on représente le club dans différents domaines. On est avec les instances, les partenaires, dans certaines conférences pour parler de son passé, de ce que représente l’OM. Ça me plaît beaucoup, car j’aime raconter des choses. Mais le foot, c’est le foot et c’est sur le terrain que ça se passe. »