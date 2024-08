OM : Papin donne le nom de l’avant-centre qui lui ressemble plus en Ligue 1

Jean-Pierre Papin a répondu aux questions de Gauthier Kuntzmann, dans l’émission Canal Foot Manager. L’ancien international français a notamment donné sa vision d’un bon numéro 9, avant de révéler à quel joueur actuel il s’identifie le plus.

Jean-Pierre Papin, légende de l’Olympique de Marseille, entraîne actuellement la réserve du club phocéen. Il a été questionné par Gauthier Kuntzmann, journaliste Canal +, sur le rôle d’avant-centre.

Papin : « Le numéro 9 c’est le tueur de surface »

Le seul joueur français à avoir remporté un ballon d’or dans un club hexagonal (1991) donne tout d’abord sa définition d’un bon numéro 9. « C’est un attaquant qui marque des buts. C’est, pour moi, le joueur le plus important dans une équipe, parce qu’il permet de faire la différence. Le numéro 9 c’est le tueur de surface », explique-t-il.

Papin : « Le joueur qui me ressemble le plus aujourd’hui ? Jonathan David »

Jean-Pierre Papin donne par ailleurs le nom du joueur actuel qui se rapproche le plus de son jeu. « Le joueur qui me ressemble le plus aujourd’hui ? Jonathan David », dévoile l’ancien numéro 9 de l’Olympique de Marseille. « Il est capable de prendre la profondeur, d’être devant les buts, c’est un joueur très intéressant. »

L’international canadien de 24 ans, a marqué 72 buts sur 147 matchs joués en Ligue 1, depuis 2020. Le joueur du LOSC a encore du chemin à faire avant d’égaler Papin, qui a marqué 134 buts en 214 matchs avec l’OM.

