OM : Pas de commentaire de la direction sur l’arbitrage, mais…

Mehdi Benatia a récemment exprimé son mécontentement concernant l’arbitrage de l’OM, un sujet brûlant qui suscite de nombreux débats parmi les supporters. L’Olympique de Marseille a, en effet, reçu quatre cartons rouges en seulement neuf journées de championnat, un chiffre qui soulève des interrogations sur la gestion des arbitres.

Concernant l’arbitrage du dernier OM PSG, la direction olympienne a décidé de ne pas faire de commentaires sur les décisions prises par l’arbitre Monsieur Letexier. Cependant, selon RMC le club a dénoncé un « manque de respect » qu’il perçoit à son égard. L’OM reste convaincu que ces décisions controversées contribuent à l’idée d’un traitement particulièrement sévère réservé à l’équipe.

Cette nouvelle polémique autour de Monsieur Letexier confirme la sévérité envers l’OM…

Avant cet OM – PSG, Pablo Longoria n’avait pas épargné l’arbitrage français dans des propos rapportés par l’Equipe. « Je crois qu’il y a un haut niveau de confusion de l’arbitrage français depuis décembre 2023, plus ou moins, quand tu as eu des bouleversements à sa tête. Une confusion énorme. Il y a eu un changement de dynamique. Les erreurs ont toujours existé, mais les choses étaient beaucoup plus claires. Maintenant, je vois beaucoup de décisions illogiques, d’incompréhensions, de choses dites publiquement mais pas faites en privé », avait lancé Pablo Longoria.

Pour le président de l’Olympique de Marseille, l’arbitrage français a besoin de plus de cohérence. « Pour moi, l’arbitrage est incohérent, chaque week-end, pas seulement pour l’OM. Depuis mes années à Valence, je respecte toujours l’arbitrage. Tu sais quand tu dois mettre la pression, parfois la relâcher, mais avec une relation soutenue, de la logique et du respect dans les questions et les réponses. Je ne retrouve pas cela aujourd’hui, par exemple, dans le rapport sur Cornelius après OM-Nice. Arbitrer est l’un des métiers les plus difficiles au monde. Je ne veux pas des décisions favorables, mais du respect et de la cohérence. Comme club, je ne peux pas accepter de ne pas en avoir ».

🚨La direction olympienne ne fera AUCUN commentaire sur l’arbitrage ! Le club estime avoir déjà dénoncé ce manque de respect envers l’OM. Et a la conviction que la décision de François Letexier, critiquée de toutes parts, accrédite à elle seule cette thèse d’un OM arbitré… pic.twitter.com/qjHQUNVJxq — Infos OM (@InfosOM_) October 28, 2024

