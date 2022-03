Pas de Débat Foot Marseille ce lundi pour cause de trêve internationale. On se retrouve demain pour Débat FAQ et donc jeudi pour le retour de Débat Foot Marseille.

En attendant vous pouvez regarder les dernières vidéos de FCMarseille sur Payet et l’OM 70-72.

OM : Dimitri Payet VS De Bono : le Duel !!!!

OM : L’ÉMOTION de SKOBLAR, la lettre de MAGNUSSON : hommage aux grands champions 70 -72 !