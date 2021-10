OM: Pas de supporters parisiens au Vélodrome

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais les supporters du PSG sont interdits de déplacement ce dimanche au stade Vélodrome, pour affronter l’OM…

Pas de supporters du PSG ce dimanche. Un arrêté préfectorale de la police des Bouches-du-Rhône été pris pour interdire les Franciliens d’accéder au Vélodrome. Selon les informations de l’Equipe, le motif serait le comportement récent des ultras de l‘Olympique de Marseille.

Pas de supporters parisiens au Vélodrome dimanche pour OM-PSG en Ligue 1 https://t.co/4CuvBX9XIf pic.twitter.com/fOT1cuM01n — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 19, 2021

