OM: Pau Lopez adoubé par un de ses coéquipiers !

Meilleur joueur de l’OM depuis le début de la saison, Pau Lopez a été désigné olympien du mois d’octobre par les supporters marseillais. L’Espagnol estime s’améliorer de jour en jour…

Très souvent décrié par certains supporters de l’OM nostalgiques de Mandanda, Pau Lopez a cette fois mis tout le monde d’accord depuis le début de la saison. Bon sur sa ligne, jeu au pied de qualité, et leadership, l’Espagnol est un véritable cadre de Tudor. Son coéquipier Balerdi s’est montré élogieux envers son coéquipier :

« C omme je lui ai déjà dit, c’est un très grand gardien. J’ai été agréablement surpris de la belle personne qu’il est . Parce que c’est difficile quand tu es derrière quelqu’un. Lui il est serein, il travaille, toujours avec le sourire. Il encourage tout le monde et participe toujours à mettre une bonne ambiance, c’est fondamental pour l’équipe. » Leonardo Balerdi— Source: Objectif match

Elu joueur olympien du mois, il s’est confié sur sa forme actuelle :

Ici, je me sens comme chez moi– Lopez

« I ci, je me sens comme chez moi. Je me sens très bien dans le vestiaire, le club, la ville. Chaque match, je suis un peu plus mûr que le dernier. » Pau Lopez— Source: Instagram (11/11/22)

Interrogé sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, Jean Michel Larqué estimait que Steve Mandanda doit rester à l’Olympique de Marseille. Selon lui, le portier olympien est bien meilleur que Pau Lopez et mérite d’être titulaire à l’OM la saison prochaine.

» Mandanda fera le choix qu’il veut mais Rennes c’est un mauvais choix. Oui c’est un club ambitieux et a besoin d’un gardien mais quand j’observe ce qui se passe à l’OM avec les gardiens, j’ai tout simplement l’impression qu’il y a un titulaire et un remplaçant. Il y a clairement un gardien qui est meilleur que l’autre, c’est Steve Mandanda. Steve Mandanda ne doit pas partir de l’OM car le club en a besoin et parce qu’il est meilleur que Pau Lopez. C’est pour cela que je pense qu’il ferait un mauvais choix en quittant l’OM. C’est le meilleur atout pour eux dans les buts. » Jean Michel Larqué – Source : RMC Sport (10/06/2022)