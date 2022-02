OM : Pau Lopez écarte les excuses pour expliquer la défaite à Lyon

Avant la réception d’Angers ce vendredi soir (14e journée de Ligue 1), Pau Lopez a répondu aux questions des journalistes ce jeudi en conférence de presse. Le portier espagnol est revenu sur la défaite face à Lyon…

Sans le ballon, l’équipe faiblit physiquement et mentalement

« Cette défaite nous sert à connaître les forces et faiblesses de l’équipe. On a fait une bonne première période. On n’a pas joué comme d’habitude en seconde période, on a été plus défensifs avec peu de possession. Cela nous permet de voir où on doit s’améliorer, cette défaite doit être un apprentissage. Avec le ballon, on est toujours plus forts. (…) Je ne pense pas que ce soit lié à la fatigue. On est prêts à jouer tous les trois jours. On a perdu le ballon. Quand vous le perdez, l’équipe se fatigue plus rapidement, mais ce n’est pas parce qu’elle a joué quelques jours avant. Sans le ballon, l’équipe faiblit physiquement et mentalement, c’est une réalité. C’est peut-être dû à manque d’idées ou la pression de l’adversaire. Ce qui est important, c’est d’avoir la possession pour être en maîtrise ». Pau Lopez – source : Conférence de presse (03/02/2022)

#Lopez : « Cette défaite nous permet de voir nos points forts et faibles… cela a été plus défensif en seconde période cela nous a conduit à la défaite. On est meilleur avec le ballon » #LiveFCM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 3, 2022