OM : Pau Lopez en difficulté

L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné à Nice et s’est donc fait éliminer de la Coupe de France. Voici la note et l’appréciation de Pau Lopez, titulaire lors de ce quart de finale.

L’Olympique de Marseille avait pourtant bien débuté son match avec un pressing haut et des ballons récupérés. Vite récompensé par un csc de Bard, suite à un bon ballon de Guendouzi pour Milik, contré, le ballon arrive sur Under qui frappe sur Bulka, le gardien dévie sur son latéral, 1-0. Mais ensuite l’OM n’a pas réussi à tenir le ballon…

Nice a vite proposé un gros pressing pour revenir dans le match, Saliba positionné dans un rôle inhabituel de latéral droit, a raté une passe et offert un ballon de transition à Gouiri qui était en avance sur lui, l’attaquant a éliminé Balerdi et égalisé face à un Lopez en retard. C’est ensuite Rongier qui a perdu un ballon au milieu suite à un ballon pas maitrisé, Delort a centré pour Kluivert, 2-1, Galtier s’est vite retrouvé dans une situation idéale. Under a eu l’occasion d’égaliser mais c’est surtout Payet qui a raté une énorme occasion avant la mi-temps. Sampaoli a sorti Balerdi pour faire rentrer Bakambu et redonner un visage plus habituel à son onze, l’attaquant pensait même égaliser mais il était hors jeu. L’OM s’est ensuite pris deux contre assassins, Bakambu et Under ont raté encore des occasions. Une élimination qui fait mal…

Titularisé alors que Mandanda était attendu, Pau Lopez n’a pas été impérial et peut être critiquer sur plusieurs buts…

La note de Pau Lopez : 4/10

Son appréciation FCM

Pau Lopez en difficulté

Constant et rassurant, le portier espagnol a été à l’image de son équipe lors de ce quart de finale, friable. Sa sortie est un peu à contre temps sur le but de Gouiri, il est loin sur la tête de Kluivert et sa main n’est pas assez ferme sur la grosse frappe du néerlandais. Une soirée à oublier, sans pour autant condamner Pau Lopez. Par contre, certains vont bien sûr ressortir la carte Mandanda… il va falloir attendre un peu quand même.

Les notes des médias

Foot Mercato 4/10 Le gardien espagnol, préféré à Mandanda encore une fois, a passé une soirée délicate. Sa sortie sur le premier but de Gouiri n’a pas été vraiment propre et a été un peu court sur la tête de Kluivert sur le second but. Il n’a rien pu faire sur la frappe du Néerlandais qui termine en lucarne ni sur celle de Delort pour le quatrième et dernier but. Il a réussi quelques parades néanmoins. Maxifoot 3/10 Finalement préféré à Mandanda pour ce match de coupe, le gardien espagnol n’a pas livré une grande partie, loin de là… Il est un peu en retard dans sa sortie sur le premier but niçois, puis il n’est pas irréprochable sur la frappe de Kluivert. Pas top non plus sur le quatrième but de Delort… L’Equipe 3/10 Le gardien espagnol ne peut pas grand-chose sur les deux premiers buts niçois mais il n’est vraiment pas impérial sur les deux suivants surtout celui de Kluivert (49e) où il commet une petite faute de main. Un match où il n’a pas été décisif s’inclinant presque sur chaque frappe cadrée adverse.

