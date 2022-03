OM : Pau Lopez estime qu’il n’est pas sûr de jouer en Ligue 1… (Idem pour Mandanda en C4)

Avant le déplacement à Saint-Etienne, le portier espagnol Pau Lopez était en conférence de presse ce jeudi après-midi au centre RLD. Le gardien a été interrogé sur la concurrence et sa relation avec Steve Mandanda…

« Notre relation n’a pas changé. C’est une rivalité saine entre nous deux. On s’entraîne ensemble, on prépare les matchs au mieux, puis le coach décide. Dans la façon de nous soutenir, on a une telle relation qu’on n’a pas besoin d’ajouter quelque chose de plus. On sait comment se préparer, ou comment laisser l’espace à l’autre pour qu’il se sente à l’aise ». Pau Lopez – source : Conférence de presse (31/03/2022)