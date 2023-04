OM : Pau Lopez était énervé après la fin de match à Lorient !

Avant la reception de Troyes ce dimanche, le portier Pau Lopez était au centre RLD en salle de presse pour répondre aux questions des journalises. Le gardien espagnol n’a pas hésité à pointé du doigt les défauts de son équipe !

Je pense surtout qu’on a loupé les dernières passes — Lopez

Pau Lopez a évoqué la baisse de régime de son équipe et l’adaptation des adversaires : « Oui, ils nous attendent plus, mais je pense surtout qu’on a loupé les dernières passes. C’est normal qu’après 30 journées, les équipes nous connaissent plus mais je pense qu’on a la capacité pour faire mal à l’adversaire et je suis très content de ce qu’on a travaillé cette semaine. »

Le portier n’a pas aimé la fin de match à Lorient et il le redit : « J’étais très énervé de nos 10 dernières minutes lors du dernier match. Lorient était plus près de marquer que nous. Si on gagne, tout peut changer très vite. »