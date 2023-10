OM: Pau Lopez fait son autocritique !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement à Nice, le portier de l’OM Pau Lopez s’est présenté ce jeudi en conférence de presse. Le gardien espagnol a été interrogé sur son début de saison, il souligne son début de saison médiocre…

Pau Lopez a expliqué qu’il n’était pas content de son début de saison, mais il pense être sur un bon chemin. « Le football c’est comme dans la vie. Il y a du bon et du mauvais. Je n’ai pas bien commencé la saison, je n’étais pas au mieux. Chaque match je me sens mieux, petit à petit. Je suis conscient que je suis à Marseille et qu’il faut être à 100% tout le temps. Même quand ça ne va pas, il faut être calme et savoir que c’est Marseille, il faut assumer. Moi je suis tranquille, je sens la confiance du club et du coach. Petit à petit je fais mon chemin. »

