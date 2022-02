OM : Pau Lopez lâche humblement, « je ne suis pas un gardien bon au pied… »

« J’essaye de faire ce qu’on me demande, je ne pense pas aux risques que je prends ou pas. Quand ils m’ont demandé de jouer plus haut, au début c’était compliqué parce que tu te rends compte que tu es de plus en plus haut, tu as l’impression de finir presque dans le rond central. Il faut simplement contrôler tes émotions. Tu te rends compte que tu ne prends pas plus de risques. Parce qu’en jouant comme ça, l’équipe se comporte mieux et les adversaires ont plus de mal. Avec le gardien comme joueur de champ en plus, cela nous donne un avantage sur l’adversaire. Après, bien sûr, si un jour je prends un lob, je vais en entendre parler un bout de temps (rires) ! Je connais plein de gardiens qui sont meilleurs que moi dans ce domaine, qui ont une meilleure maîtrise. Mais moi, je suis les consignes. On me dit : tu contrôles le ballon, quand lui vient, tu joues là, quand cela vient de là, tu joues là. Et je le fais. C’était pareil avec Setien au Betis. Au début, j’avais du mal, je jouais trop vite, je ne laissais pas vraiment l’adversaire s’approcher, j’avais l’impression qu’il était trop proche de moi. Mais je me suis adapté. Je ne suis pas un gardien bon au pied, mais je m’adapte et essaye toujours de lire le jeu. C’est le style de l’équipe qui m’oblige à ça. Si tu es trop bas et qu’ils veulent jouer avec toi, cela coupe l’équipe en deux. Je dois rester proche de la ligne des défenseurs pour qu’ils puissent me trouver. Je prends du plaisir à jouer comme ça, mais je prends surtout du plaisir à gagner, comme tous les joueurs. Le « Mister » a cette méthode et il gagne. Un autre entraîneur peut préférer tout verrouiller et jouer bas, et s’il gagne, il aura raison. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer. » Pau Lopez – source : L’Equipe (01/02/2022)