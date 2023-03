OM : « Pau Lopez n’a pas encore mis tout le monde d’accord ! »

Actuel dauphin de Ligue 1, avec deux points d’avance sur Lens et sept de retard sur le PSG, l’OM reste dans la course à la ligue des champions. Une bonne forme qui s’explique en partie par les bonnes performances de Pau Lopez dans les cages. Dans l’After, Florent Germain ne pense cependant pas que Pau Lopez fait l’unanimité chez les supporters.

Arrivé en 2021 à l’OM, en prêt avec option d’achat de l’AS Roma, Pau Lopez est devenu le gardien numéro 1. Au début en concurrence avec Mandanda le départ de ce dernier à Rennes, a définitivement installé Lopez dans les buts. Il a joué, à date, 69 matchs avec l’OM, toutes compétitions confondues.

Pau Lopez doit mettre des gros matchs à son crédit

« Je ne pense pas que Pau Lopez a mis tout le monde d’accord. Je pense que c’est un gardien fiable. Mais dire qu’il a mis tout le monde d’accord, je pense que ce n’est pas encore le cas. Chez les supporters il y a encore des débats. Parce que mettre tout le monde d’accord ça voudrait dire que tu es prêt à lui pardonner une éventuelle erreur ou un match un petit peu raté. Où là tu vas dire « ce n’est pas grave on a confiance en lui ». Moi je suis persuadé que si Pau Lopez fait une boulette, un ou deux matchs ratés on va lui tomber dessus et beaucoup de supporters vont être très critiques envers lui. C’est pour ça que je pense qu’il n’a pas encore mis tout le monde d’accord. Et que je le répète il faut qu’il mette à son crédit certains gros matchs. Et qu’il est une partie prenante dans une fin de saison qui doit ramener l’OM vers la 2e place. Et là peut-être qu’effectivement en fin de saison si tu rajoutes à ça un match référence, deux ou trois arrêts décisifs qui compteront et qui auront marqué les esprits-là, on pourra dire qu’il a mis tout le monde d’accord. » Florent Germain – Source After Foot/RMC (21/03/2023)