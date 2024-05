OM : Pau Lopez ne se cache pas et assume !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le dernier match de la saison face au Havre ce dimanche, Pau Lopez était en conférence de presse ce vendredi. Le portier espagnol a évoqué cette saison raté, il estime que c’est la responsabilité des joueurs malgré les changements d’entraineur.

Pau Lopez assume la responsabilité de cette saison ratée, particulièrement à l’extérieur. « Avec Sampaoli, on a fini deuxième. Cette saison n’est pas bonne. Depuis que Pablo (Longoria) a pris le club, il a toujours fini en Europe. C’est la seule saison où il n’y aura pas très probablement d’Europe à la fin. C’est plus un problème de joueurs que d’entraîneurs.… On ne peut pas finir la saison comme cela. Il faut gagner au Havre. On espère toujours un miracle. (…) Au moment où le coach arrive, il veut faire bien les choses. On a manqué d’ambition, et sans ambition, on peut rien faire. Il y a deux équipes différentes. À domicile, tout est presque bon. On a perdu seulement un seul match. Les supporters nous donnent ce qu’il manque. À l’extérieur, il n’y a pas cela. Avec notre saison à domicile, il suffisait de gagner quelques matchs à l’extérieur pour atteindre notre objectif. Gagner seulement deux matchs à l’extérieur, c’est nul pour l’OM. »

