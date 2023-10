OM – Pau Lopez : « On s’est reposé ? Non, ce n’est pas le mot avec Gattuso… »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

A deux jours du déplacement à Nice, le portier de l’OM Pau Lopez s’est présenté ce jeudi en conférence de presse. Le gardien espagnol a été interrogé sur cette trêve internationale, les joueurs ont beaucoup travaillé.

Pau Lopez a expliqué que les entrainements sont intenses sous les ordres de Gennaro Gattuso. « Reposé pendant la trêve? Ce n’est pas le mot non… Vous l’avez vu pendant l’entraînement ouvert à la presse, Gattuso est exigent. Petit à petit on comprend ce qu’il veut. C’est complètement différent de Marcelino ou Tudor. Il y a beaucoup de choses que l’on a amélioré. On va trouver une équipe différente à la reprise, on a beaucoup travaillé avec le coach et mis de l’intensité. Le coach est content de ce travail pendant la trêve »

