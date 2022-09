OM : Pau Lopez, (peu mis en avant) mais rassurant !

L’OM s’est imposé 2-0 à Auxerre samedi lors de la 6e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pau Lopez sur ce match.

L’Olympique de Marseille a livré une grosse prestation face à Auxerre, surtout la première mi-temps. Avec une équipe remaniée, Sanchez, Tavares et Bailly étaient sur le banc, Gigot et Payet forfaits, l’OM n’a pas tremblé face au promu. Gerson a rapidement ouvert le score (8′), suite à un superbe débordement de Under, et une frappe sur le poteau. L’international turc a été à son avantage dans ce premier acte, tranchant dans es passe et appels. Tavares est entré en jeu en seconde période et a tout de suite été dangereux. Le piston gauche portugais a trouvé le poteau d’une frappe du gauche cette fois. Ce sont finalement les remplaçants qui vont faire la différence, une percée du revenant Harit qui décale Guendouzi, ce dernier centre en retrait pour Sanchez qui tue le suspens du match (83′). L’OM a été moins dominateur lors de la seconde période, mais a quand même globalement maitrisé son sujet pour s’offrir une nouvelle victoire à l’extérieur.

La note de Pau Lopez : 6/10

Son appréciation Pau Lopez, (peu mis en avant) mais rassurant !

Il n’a pas eu grand chose à faire car sa défense a été solide face à des joueurs de Furlan peu dangereux. Pour autant, depuis son retour le gardien espagnol affiche de la confiance. Précieux dans son placement, assuré dans ses prises de balle et rapide dans ses relances, il reste un élément important du collectif…

Les notes des médias L’Equipe 6/10 Il a été plutôt autoritaire dans ses prises de balle, appliqué dans son jeu au pied malgré le pressing de début de match, et concentré sur le peu d’interventions à réaliser sur sa ligne. Pas de prouesses, mais une présence rassurante. Maxifoot 6/10 Le gardien marseillais a passé une fin d’après-midi assez tranquille. Peu mis en danger, l’Espagnol se couche bien sur un tir de Hein en seconde période, puis il voit le ballon passer près de son poteau sur une tête plongeante de Joly. FootMercato 5/10 Titularisé pour la quatrième fois consécutive depuis le début de la saison, l’Espagnol a vécu une rencontre plus que tranquille. Jamais inquiété, il a ainsi profité de la globale domination collective des siens, se contentant de capter une frappe timide de Mensah (35e) et une tentative trop écrasée de Hein (61e). Propre dans la relance, l’ancien de la Betis et de la Roma peut rentrer à Marseille avec le sentiment du devoir accompli.