OM: Première belle récompense pour Pau Lopez

Plus la saison avance, plus Pau Lopez montre de la régularité. Décisif lors des dernières rencontres, sa place de numéro un semble acquise. Le portier espagnol montre des qualités dans de nombreux domaines. Il est même présent dans l’équipe type de Ligue 1 du mois d’octobre…

Who Scored a publié son équipe type du championnat de Ligue 1 du mois d’octobre, dans laquelle est présent Pau Lopez. Une belle récompense pour le portier espagnol très critiqué dès son arrivée.

L’arrivée de Pau Lopez au poste de titulaire dans le onze de Jorge Sampaoli a quelque peu bousculé la fin de carrière de Steve Mandanda. Actuellement, l’Espagnol n’est plus un concurrent mais bel et bien le numéro 1 dans l’esprit de Jorge Sampaoli.

Auteur de grandes performances lors des derniers matchs, la présence de Pau Lopez à la place de Mandanda dans les buts de l‘Olympique de Marseille semble désormais tout à fait normale. Décrié par de nombreux consultants même hors football comme Marion Bartoli, l’Espagnol subit depuis son arrivée un traitement médiatique assez dur, pour avoir pris la place de la « légende » marseillaise.

Notre journaliste Nicolas Filhol, a mis en avant l’ancien portier de l’AS Roma lors du debrief du match face à Clermont (0-1) :

Plus personne n’a peur de lui faire des passes– Filhol

« On a interrogé des gens qui ont vu jouer Pau Lopez en Italie. Effectivement, Pau Lopez était surtout pas bien depuis une grosse défaite face à la Lazio, et il avait inquiété énormément les supporters de l’AS Roma. Après ça ne veut pas dire qu’il allait être nul à Marseille, chaque club à son histoire avec un joueur. Effectivement, je trouve que sur les premiers matchs, il n’était pas hyper rassurant dans son jeu au pied. Aujourd’hui non seulement il est titulaire indiscutable, il fait des arrêts décisifs, et en plus je trouve qu’il s’est affirmé dans cette équipe. Plus personne n’a peur de lui faire des passes, ça a pris un peu de temps, Sampaoli lui en a laissé, donc bravo Sampaoli. » Nicolas Filhol— Source: FCM (31/10/21)

Ses partenaires semblent de plus en plus avoir confiance en lui. Alvaro et Saliba se sont exprimés dans les colonnes de La Provence sur le portier espagnol :

« Il ne prend pas de buts, on est content pour lui. C’est un très bon gardien, un international. Pau, je n’ai même pas besoin d’en parler tellement il est fort » Alvaro— Source: La Provence (29/10/21)

« Plus les matchs passent, plus il monte en régime, c’est bien pour nous. Qu’il continue à nous faire du bien. » William Saliba— Source: La Provence (29/10/21)