OM : Pau Lopez revient (sans détours) sur son mal-être à la Roma

Avant la réception d’Angers ce vendredi soir (14e journée de Ligue 1), Pau Lopez a répondu aux questions des journalistes ce jeudi en conférence de presse. Le portier espagnol est revenu sur les difficultés rencontrées à l’AS Roma, il assume son mal-être de l’époque…

J’avais perdu cette joie, cette envie, mon rendement était en baisse — Lopez

« Je venais d’un endroit où j’étais très heureux, au Betis. J’allais dans un grand club, le salaire était bon, mais je ne me suis pas bien adapté. J’avais perdu cette joie, cette envie, mon rendement était en baisse. Ce n’était pas le club, le coéquipier ou le coach, mais ça venait de moi. Par chance, Pablo [Longoria] est venu avec ce projet, et j’ai retrouvé cette joie. Ce n’est pas parce qu’on a de l’argent et du temps libre qu’on est forcément heureux ». Pau Lopez – source : Conférence de presse (03/02/2022)

