OM : Pau Lopez sort la mauvaise excuse…

Marseille a été éliminé de la Coupe de France en seizième de finale contre Rennes aux tirs au but (8-7). Auteur d’un bel arrêt de jeu de la première mi-temps, Pau Lopez s’est montré impuissant lors de la séance de tirs au but.

Pau Lopez avait stoppé le penalty de Benjamin Bourigeaud dans les dernières secondes de la première période, mais lors de la séance de tirs au but il n’a rien pu faire. Ce dernier a évoqué l’excuse de la « loterie ». «A la fin, les tirs au but, c’est la loterie (…) c’est la vie du gardien, parfois tu en arrêtes, parfois non. Il faut respecter ça et travailler un peu sur ça, mais après chaque moment est différent. Il faut penser à ce qu’on a fait pendant 90 minutes, ça on peut l’améliorer mais après les tirs au but, c’est de la fortune. Quand les tirs au but sont passés, c’est facile de dire: ‘il fallait aller à droite, à gauche’, mais il faut plus analyser le match qu’on a faut plus que les tirs au but. Il faut penser à ce qu’on peut améliorer, travailler. Un match très compliqué arrive la semaine prochaine (contre Monaco) et il faut être bien pour rester là.»

Jonathan Clauss : » Dans l’ensemble on est pas ridicule, c’est un match malheureusement perdu quand même. (…) Il y a des choses positives à tirer, mais il faut qu’on appuie sur l’accélérateur. »

Gattuso : « Le football est ainsi. On est désolé c’est beaucoup de tristesse et de déception mais on a quand même fait un bon match. Les joueurs se sont battus mais on sait ce que sont les tirs au but. »