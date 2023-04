OM: Pau Lopez, taille patron dans le vestiaire ?

En plus d’être irréprochable sur le terrain, Pau Lopez n’hésite pas a prendre ses responsabilités face à la presse au moment de certaines contre performances. Le fait de bien parler français facilite les choses…

Lors de son arrivée, Pau Lopez a souffert de la comparaison avec Mandanda, adulé par une grande partie des supporters. Dès son arrivée, il s’est installé comme titulaire malgré des performances pas toujours à la hauteur. Mais petit à petit, grâce à un calme olympien et une confiance de Sampaoli, le portier espagnol a mis tout le monde d’accord en enchainant les parades décisifs, et démontrant une belle qualité de pied.

Cette saison, il est devenu un leader de vestiaire selon La Provence, et n’hésite pas à prendre la paroles face aux médias après un match nul ou une défaite. A peine deux ans après son arrivée, Pau Lopez impressionne aussi sur sa qualité de français, et sa grande lucidité face aux récents échecs de son équipe.

#Lopez : « Nos adversaires nous attendent. Les équipes nous connaissent mais on a la capacité de leur faire mal. On va voir un très bon OM dimanche au Vélodrome. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 14, 2023

Je pense surtout qu’on a loupé les dernières passes — Lopez

Pau Lopez a évoqué la baisse de régime de son équipe et l’adaptation des adversaires : « Oui, ils nous attendent plus, mais je pense surtout qu’on a loupé les dernières passes. C’est normal qu’après 30 journées, les équipes nous connaissent plus mais je pense qu’on a la capacité pour faire mal à l’adversaire et je suis très content de ce qu’on a travaillé cette semaine. »

#Lopez : « J’étais très énervé de nos 10 dernières minutes lors du dernier match. Lorient était plus près de marquer que nous. Si on gagne, tout peut changer très vite. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 14, 2023

