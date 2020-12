OM : « Payet a agi comme un véritable leader technique… »

L’OM s’est imposé 2-1 face à l’Olympiakos mardi soir lors du 5e match de poule de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet.

L’OM a enfin remporté un match en Ligue des Champions. Si la première mi-temps est correcte dans l’envie d’aller vers l’avant, la finition n’a pas été au rendez-vous et c’est l’Olympiakos qui a ouvert le score sur son unique frappe cadrée de la première mi-temps. La seconde période a été moins convaincante et pourtant l’OM a marqué deux buts, sur des penaltys accordés suite à l’utilisation de la VAR. Dimitri Payet n’a pas tremblé. Le meneur de jeu marseillais a été disponible et investi dans cette rencontre, il n’a pas ménagé ses efforts et a réussi plusieurs gestes techniques remarqués…

La note de Dimitri Payet : 7,5/10

Son appréciation