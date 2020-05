OM : Payet avait pris ses places pour l’Euro 2020…

Dimitri Payet s’est confié à Eurosport. le meneur de jeu de l’OM explique qu’il avait acheté des places pour voir des matches de l’Euro 2020 qui a été reporté. Reste à savoir si ce dernier a une chance d’y participer sur le terrain…

Après si on est sur le terrain, on sera sur le terrain… — Payet

L’Euro 2020 ? J’étais déçu parce que j’avais acheté des places pour aller voir les matches. J’ai perdu mes places donc j’espère que j’en aurai l’année prochaine. Il y a de belles affiches et j’aimerais beaucoup assister à ces rencontres. Je vais prendre mes places. Après si on est sur le terrain, on sera sur le terrain… J’y participerai d’une façon ou d’une autre. La saison prochaine ? Ce sera un exercice d’autant plus important avec la Coupe d’Europe. Je pense que tout le monde sera au taquet dès le début parce qu’on a tous envie de la jouer. Quand tout se passe bien à Marseille, il y a tellement d’engouement autour du club et dans la ville qu’on a envie que ça dure. » Dimitri Payet – source : Eurosport