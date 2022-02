OM – Payet : « Cela m’a fait le plus grand bien de souffler »

L’Olympique de Marseille s’impose face au FC Karabag (3-1) lors des 16e de finale aller de Ligue Europa Conférence. la réaction à chaud de Dimitri Payet.

« Aucun match de Coupe d’Europe n’est facile on l’a vu ce soir avec une équipe joueuse qui est venu faire un résultat. On aurait pu mieux faire dans le jeu. Dans une double confrontation il faut surtout assurer la victoire avec un peu d’avance et c’est ce qu’on a fait. Pour ma part cela m’a fait le plus grand bien de souffler un peu. Cela a permis aussi de faire jouer ceux qui jouent moins. On aura besoin de tout le monde donc on doit tous être au niveau. » Dimitri Payet – Source C+ Sport