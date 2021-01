OM : « Payet, c’est d’un ridicule… C’est limite un motif de licenciement ! »

Absent de l’entraînement le 25 décembre 2020, Dimitri Payet aurait été sanctionné par son coach, ce qui explique sa présence sur le banc face à Montpellier. Pour Kevin Diaz, ça plus sa célébration… c’est un motif de licenciement.

Ce mercredi face à Montpellier, Dimitri Payet a célébré son but en lançant un regard sur le banc et en disant « mais t’es un fou »… Une scène analysée et décortiquée par les supporters sur les réseaux sociaux, interprétant cela comme un message au coach qui l’a laissé sur le banc.

C’est d’un ridicule sans nom ! — DIAZ

RMC Sport nous informait ce vendredi que le coach AVB l’avait mis remplaçant pour le punir d’être arrivé en retard à l’entraînement du 25 décembre. Pour Kevin Diaz, c’est une faute grave qui aurait pu conduire au licenciement.

« La réaction du but de Payet, je la trouve catastrophique. Apparemment il aurait dit : ‘mais t’es fou’… Mais c’est toi qui est complètement dingue ! T’as pas été bon, t’as un entraîneur qui t’a soutenu et tu le regardes en lui disant ça? Non mais franchement… C’est d’un ridicule sans nom ! Il est sur le banc, il rentre, il est décisif et il célèbre comme ça… Au lieu d’être un vrai leader et de faire profil bas… Payet, c’est limite un motif de licenciement, je ne comprends pas ! » Kevin Diaz – Source : RMC (08/01/21)