OM : « Payet, c’est hallucinant… se comporter de la sorte, ça fait mal »

Dimitri Payet était le leader décisif la saison dernière, il est bien moins performant cette saison. Son attitude a encore été critiquée suite à la défaite face à Nîmes samedi. Frédéric Piquionne ne comprend pas son immaturité…

Sur RMC, l’ancien attaquant Frédéric Piquionne estime que Dimitri Payet aurait dû être sanctionné par la direction du club olympien.

C’est dommage que Payet soit comme ça. Normalement, plus on grandit, plus on devient mature — Piquione

« (Dimitri) Payet, c’est hallucinant… L’OM va très, très mal. Et quand tu vois que le leader technique, ta tête de gondole, se comporte de la sorte, ça fait mal. Ca fait mal au club, à ses coéquipiers, aux supporters, même à lui… L’histoire du chambrage avec (André) Villas-Boas, c’était déjà très grave. Il aurait dû être sanctionné par son club, par (Jacques-Henri) Eyraud ou (Pablo) Longoria. Là, il continue dans ses conneries, et son état d’esprit. Pourtant, je l’aime bien Payet. C’est dommage qu’il soit comme ça. Normalement, plus on grandit, plus on devient mature. Mais là, ça ne va pas du tout ! » Frédéric Piquionne – Source: RMC (17/01/2021)