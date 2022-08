OM : « Payet ? C’est un supporter du club avant tout »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi 15 août 2022. Le rappeur marseillais Kemmler est revenu sur la décision de Tudor de laisser Dimitri Payet sur le band de touche pour les deux premières matchs de la saison. Pour lui ce n’est pas un traitement normal pour un joueur de la stature de Payet.

Invité à réagir sur lé décision de l’entraineur Croate de laisser Dimitri Payet sur le banc Contre Brest, le rappeur Kemmler s’est dit surpris et ne comprend pas le traitement réservé à Payet. Il aimerait que Tudor fasse preuve de plus de considération pour un joueur qui a beaucoup donné pour le club ses dernières années.

» Dimitri Payet en plus d’être un joueur, c’est grand supporter de l’Olympique de Marseille. Il veut que les choses aillent bien à l’OM et que ça fonctionne. Si il sent que les choses ne vont pas dans la bonne direction, je suis sur qu’il fera tout pour que ça aille mieux. Je trouve quand même ça problématique ce que fait Tudor à Payet. Il ne peut pas faire ça à un joueur comme lui. C’est un symbole, c’est quelqu’un qui a un attachement particulier pour le club. Ce qui me gène c’est qu’on traite de la sorte des joueurs emblématiques qui sont profondément attaché à Marseille comme Payet. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (15/08/2022)

Cheyrou reste confiant pour Payet !

Sue Amazon Prime Video, Benoit Cheyrou est revenu sur la décision de Tudor de laisser une nouvelle fois Dimitri Payet sur le banc de touche contre Brest. L’ancien milieu de terrain français estime que l’OM aura besoin du réunionnais dans les moments importants.

» Il doit y avoir de la continuité dans l’équipe de Tudor. On a vu cependant que pendant les matchs amicaux, il y avait un turn-over. On vient de rentrer dans le vif du sujet avec la reprise du championnat. Les marseillais ont été très performant contre Reims. Je pense que Dimitri Payet aura son rôle à jouer cette saison. Je ne sais pas s’ il aura moins de temps de jeu ou s’il devra rentrer en cours de match comme la semaine dernière et essayer de faire la différence à ce moment-là. Contre Reims, c’était un match plutôt facile mais je pense que l’Olympique de Marseille aura besoin de Dimitri Payet dans les moments clefs. » Benoit Cheyrou – Source : Amazon Prime Vidéo (14/08/2022)