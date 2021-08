OM – Payet : « Toujours mieux de jouer au ballon avec des vrais joueurs »

L’Olympique de Marseille a remporté son premier match de la saison à domicile hier soir face à l’ASSE hier soir (3-1). Après la rencontre, le meneur de jeu Dimitri Payet a exprimé toute sa joie d’évoluer dans cet effectif…

L’Olympique de Marseille a remporté son deuxième succès de la saison hier soir face à Saint-Étienne, son premier au Stade Vélodrome. Un succès 3 buts à 1 qui est venu récompenser la performance solide des joueurs marseillais.

Après la rencontre, Dimitri Payet a évoqué son rôle dans l’équipe et s’est dit enthousiasmé de jouer dans ce rôle de deuxième attaquant. Le numéro 10 de l’OM en a également profité pour remercier les supporters, une nouvelle fois omniprésents hier soir.

« Le public a répondu présent, nous aussi » — Payet

« Le public a répondu présent, nous aussi. On a bien joué, on a donné du plaisir aux supporters et on en a pris, c’est une belle soirée ce soir. J’aime mettre mes partenaires dans les meilleures conditions possibles. Dans mon rôle de faux neuf, je prends énormément de plaisir. (…) C’est toujours mieux de jouer au ballon avec des vrais joueurs » Dimitri Payet – Source : Zone mixte (28/08/21)