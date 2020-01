OM : Payet devant Ozil, Hazard et Messi dans ce classement des créateurs !

La décennie se termine et les classements en tous genres se multiplient. Un olympien se distingue particulièrement dans l’un d’entre eux…

Dimitri Payet est, en effet, le joueur ayant créé le plus d’occasions lors de la dernière décennie selon le site spécialisé Squawka.

Only two players created 900+ chances in Europe’s top five leagues in the 2010s:

🇫🇷 Dimitri Payet

🇩🇪 Mesut Özil

Huge numbers. pic.twitter.com/IilUXN2JEe

— Squawka Football (@Squawka) December 31, 2019