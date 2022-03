OM : Payet en slow motion, un peu trop longtemps sur le terrain ?

L’Olympique de Marseille s’est encore imposé à domicile face à Nice lors de la 29e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet lors de ce match.

L’Olympique de Marseille devait faire plaisir à ses supporters au Stade Vélodrome. Face à Nice, concurrents direct pour une place sur le podium, les marseillais ont pris le match par le bon bout. Sampaoli avait décidé de proposer une défense à 3 avec Kamara dans un rôle de libéro, Rongier et Gerson faisant office de latéraux hybride sans le ballon. L’OM a pris le ballon et a contraint Nice à défendre, avec un pressing efficace. Payet a eu deux belle occasion sur des frappes non cadrées, Saliba a été proche de marqué suite à un corner mais Nice s’est quand même procuré une grosse occasion suite à un contre et un reprise de volée non cadrée de Stengs. Finalement, Under est allé chercher un penalty après un une-deux avec Payet, dans les arrêts de jeu de la mi-temps. Milik n’a pas raté l’occasion d’ouvrir le score. Galtier a secouer son équipe qui a montré un visage plus offensif en seconde période. Nice a eu des occasions, Delort s’est heurté à un bon Pau Lopez, l’ancien attaquant du MHSC aurait aimé obtenir un penalty mais l’arbitre ne l’a pas vu de cet œil. Finalement, c’est l’OM qui a marqué le but du break, grâce à un superbe centre déposé par Gerson sur la tête de Bakambu entré en jeu. 2-0, l’OM se dirigé vers une victoire tranquille mais a encaissé un but par Lemina suite à un coup franc dans les arrêts de jeu. Finalement, les marseillais ont tenu le score et remporté une victoire importante !

Titularisé avec une absence lors des deux derniers match (blessure, suspension), Dimitri Payet a été disponible et décisif en première période avant de totalement disparaitre en seconde…

A lire : OM – OGC Nice : La GROSSE opération des Marseillais au classement. MILIK, BAKAMBU BUTEURS !

La note de Dimitri Payet : 4/10

Son appréciation FCM

Payet en slow motion, un peu trop longtemps sur le terrain ?

Il faisait son retour après une absence de deux matches (Brest, Bâle), le meneur de jeu était aligné au milieu un peu à gauche mais sans coller la ligne de touche. Payet a été disponible, il a touché des ballons avec du déchets et un manque de vivacité. Il aurait pu ouvrir le score avec deux belles positions de frappes, mais il n’a pas accroché le cadre. Il se montre décisif dans les arrêts de jeu de la première mi-temps en servant Under dans la surface, qui va chercher le penalty décisif. En seconde période, Payet a perdu trop de ballons, a fait des mauvais choix avec une certaine lenteur dans la prise de décision. Bakambu l’a remplacé à la 87′, bien tard mais suffisant pour marquer le but du 2-0. Payet va pouvoir profiter de la trêve internationale pour retrouver du rythme, car il en a cruellement manqué…

Les notes des médias

Maxifoot 6/10 De retour dans le onze titulaire, le capitaine de l’OM a été très disponible et a cherché à combiner avec ses partenaires aux abords de la surface niçoise. Cela a fini par payer avec cette passe pour Ünder qui amène le penalty en fin de première période. Il a souffert physiquement en seconde mi-temps. L’Equipe 4/10 Le Réunionnais a eu des situations mais il a manqué le cadre à deux reprises (39e, 41e). À l’origine du penalty en jouant le une-deux avec Ünder (45e), il n’a pas eu son influence habituelle dans le jeu et a perdu quelques ballons dangereux. Remplacé par BAKAMBU (87e), auteur du deuxième but de la tête (89e). FootMercato 4.5/10 De retour dans le onze titulaire de l’OM, Dimitri Payet s’est montré actif sur le front de l’attaque dans son rôle d’attaquant légèrement à gauche. Mais s’il a beaucoup tenté, il a fait preuve de trop d’imprécisions dans les derniers gestes (38e, 41e). On ne l’a pas du tout vu en seconde période, il a touché très peu de ballons. Remplacé par Bakambu à la 89eme. Sur son premier ballon, l’ancien de Sochaux trouvait la faille et scellait la victoire des siens.

OM – OGC Nice : La GROSSE opération des Marseillais au classement. MILIK, BAKAMBU BUTEURS !