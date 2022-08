OM : Payet envoie un message fort !

L’OM s’est imposé 3-0 à Nice ce dimanche lors de la 4e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet sur ce match.

L’Olympique de Marseille a livré une grosse prestation face à Nice dimanche après midi dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Face à des Aiglons peu convaincants depuis le début de saison et qui avaient dans les jambes une prolongation en coupe d’Europe cette semaine, l’OM a rapidement pris le dessus. Les hommes d’Igor Tudor se sont sortis du pressing mis en place par Lucien Favre en début de rencontre, pour aller chercher haut les défenseurs niçois. Après plusieurs récupérations hautes et toujours des latéraux omniprésents, Clauss a pris son couloir pour trouver Sanchez en retrait, l’international chilien a parfaitement contrôlé avant de décocher une grosse frappe dans la lucarne de Kasper Schmeichel (0-1/10′). L’OM a déroulé son pressing et sa maitrise physique et technique lors de ce premier acte. Tavares s’est offert le second but d’une belle frappe sèche du droit (0-2/37′). Puis dans la foulé, le latéral portugais bien décalé par Rongier va frapper fort du gauche, Sanchez est à l’affût pour le 3e but (0-3/42′). Les marseillais ont ensuite géré la seconde période et s’offre un succès large et mérité à Nice…

La note de Dimitri Payet : 7/10

Son appréciation Payet envoie un message fort !

Il l’a confié en zone mixte après le match, le patron c’est Tudor. Pour autant, le meneur de jeu de l’OM a prouvé sportivement qu’il avait le niveau pour prétendre à une place de titulaire dans le onze du coach croate. Son entente technique avec Alexis Sanchez a été évidente et efficace. Il a organisé le jeu, trouvé des décalages, des renversements et aussi apporté le danger balle au pied. Il apporte du liant dans le jeu offensif et de la précision. Une carte de plus pour Tudor et une belle promesse pour son duo avec Sanchez…

Les notes des médias L’Equipe 7/10 Il était très attendu, évidemment, et il a envoyé un message clair à son entraîneur : sa justesse technique et sa vision du jeu ne feront jamais de mal à son équipe. Vite incisif, il a manqué le cadre de peu du gauche (9e) puis du droit (11e), il a distribué les ballons avec intelligence et vitesse, et il est par exemple à l’origine du 3-0 (42e). Maxifoot 7/10 Pour sa première titularisation, le capitaine marseillais a montré à Igor Tudor qu’il restait un joueur magnifique. Ses renversements de jeu, à l’image de sa transversale sur le deuxième but, ont fait très mal aux Niçois. Toujours dans le sens du jeu et très altruiste, le meneur de jeu a été excellent pour fluidifier les actions marseillaises malgré un retour des vestiaires bien plus discret. 90Min 6/10 D’entrée, Dimitri Payet a fait parler son jeu long avec plusieurs galettes dans le dos. L’international français a eu du déchet évidemment. Chaque mouvement prenait sa source dans une accélération ou un coup d’œil du capitaine marseillais. En seconde, Payet s’est contenté de quelques transmissions bien senties avec plus de mini-erreurs. Belle première titularisation avec une bonne relation avec Sanchez.