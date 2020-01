OM – Payet et le but de Bouna « qui vient d’ailleurs »

Aprés la victoire 3-1 de l’OM face à Strasbourg et la qualification en quart de finale de Coupe de France, Dimitri Payet s’est confié au micro de France 3.

Buteur sur penalty, le milieu de terrain marseillais n’a pas voulu évoquer l’OM avec ou sans lui. Il revient sur la réussite du soir, le gros match de Mandanda…

On a été solides malgré un grosse pression de Strasbourg — Payet

« Je pense que lors du dernier match il nous a manqué un but, le dernier geste. On a eu plus de réussite ce soir à l’image du but de Bouna qui vient d’ailleurs, on a un penalty… On a été solides malgré un grosse pression de Strasbourg. On aurait pu faire mieux en seconde mi-temps… Il faut un gardien comme ça pour gagner les matches. Mandanda nous a gardé dans le match notamment à 0-0. L’adervessaire en quart ? peu importe, je veux jouer à domicile. » Dimitri Payet – source : Francetv