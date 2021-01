OM : Payet et Thauvin, toujours le même problème…

L’unité affichée la saison dernière semble bien lointaine. Une partie du vestiaire ne répond plus au point où André Villas-Boas a même menacé ses joueurs de démissionner samedi dernier suite à la défaite face à Nîmes. Des problèmes d’égos qui touche encore et toujours le duo Thauvin / Payet…

Dimitri Payet était le leader technique de l’OM la saison dernière, le joueur capable de faire basculer les matches, le meneur de jeu excentré qui collectionnait les passes clés. Cette saison, il n’a plus le même rendement et son niveau de forme est pointé du doigt, son attitude aussi. Mis sur le banc par AVB, ce dernier n’a pas apprécié. Une irrégularité dans les performances qui n’est pas nouvelle…

Absent toute la saison dernière pour cause de blessure, Florian Thauvin a fait son retour et a été décisif. Avec 6 buts et 7 passes décisives depuis le début de la saison, il est le joueur les plus efficace de l’effectif. Cependant, si le champion du monde 2018 a de belles statistiques, sont apport collectif est bien trop irrégulier. De plus, son départ annoncé en juin n’arrange rien.

le problème est toujours le même : il faut gérer Thauvin et Payet

Interrogé par la Provence, un proche d’un joueur évoque l’ambiance au sein du vestiaire : « Si ce n’était que Mitroglou le souci, ça irait… mais le problème est toujours le même : il faut gérer Thauvin et Payet! ». Que Mitroglou fasse le minimum syndical n’a rien de surprenant vu que l’attaquant est exclu du groupe pro et ne sera pas réintégré. Par contre, les deux leaders offensifs de l’OM sont souvent au centre des tensions. Une page doit-elle se tourner ?