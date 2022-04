OM : Payet explique son geste de grande classe envers Dieng !

Devant les journalistes, Dimitri Payet a expliqué pourquoi il a laissé le second penalty à Bamba Dieng pour le 3-1 face à l’AS Saint-Etienne ce dimanche.

L’Olympique de Marseille a remporté son match face à l’AS Saint-Etienne ce dimanche sur le score de 4-2… Fait rare dans cette rencontre : deux penaltys ont été accordés aux Marseillais par monsieur l’arbitre Clément Turpin.

Ça me semblait important pour Dieng aussi de retrouver le chemin des filets — Payet

Le premier est transformé par Dimitri Payet, le second par Bamba Dieng. Pourtant, le numéro 10 aurait très bien pu s’offrir un doublé et ne pas le laisser à son coéquipier sénégalais que l’on sait très à l’aise dans cet exercice.

A LIRE AUSSI : OM Mercato: Un nouveau club entre en piste pour Kamara ?

En zone mixte, le Capitaine de l’Olympique de Marseille s’est exprimé sur la raison qui l’a poussé à laisser Dieng tirer ce penalty. En effet, le jeune attaquant lui aurait tout simplement réclamé ! Un beau geste du Réunionnais envers son coéquipier offensif.

« Si j’ai décidé de laisser le penalty à Bamba ? Non, Bamba m’a demandé de le tirer tout simplement. Comme avec Arek Milik. Bamba a fait un gros match et ça me semblait important pour lui aussi de retrouver le chemin des filets. Il en a mis un très, très important en sélection (pour se qualifier à la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal, ndlr). Je suis content pour lui parce que c’est un travailleur et je suis content qu’il marque ce but » Dimitri Payet – Source : Zone Mixte (03/04/22)

Les réactions d’après-match

« Ça a été difficile, parce qu’on ne savait pas à quelle heure où on allait jouer, peste le coach olympien. C’était difficile de planifier avec sérieux une vraie gestion de groupe. Les horaires changeaient sans arrêt. Plusieurs hypothèses ont été émises, puis retirées. Dans un championnat comme la Ligue 1, ce n’est pas normal qu’il y ait autant d’incertitudes autour d’un match, qui était pourtant prévu de longue date. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (02/04/2022)