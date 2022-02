OM : Payet fatigué et inutile à gauche !

L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné à Nice et s’est donc fait éliminer de la Coupe de France. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet, titulaire comme ailier gauche lors de ce quart de finale.

L’Olympique de Marseille avait pourtant bien débuté son match avec un pressing haut et des ballons récupérés. Vite récompensé par un csc de Bard, suite à un bon ballon de Guendouzi pour Milik, contré, le ballon arrive sur Under qui frappe sur Bulka, le gardien dévie sur son latéral, 1-0. Mais ensuite l’OM n’a pas réussi à tenir le ballon…

Nice a vite proposé un gros pressing pour revenir dans le match, Saliba positionné dans un rôle inhabituel de latéral droit, a raté une passe et offert un ballon de transition à Gouiri qui était en avance sur lui, l’attaquant a éliminé Balerdi et égalisé face à un Lopez en retard. C’est ensuite Rongier qui a perdu un ballon au milieu suite à un ballon pas maitrisé, Delort a centré pour Kluivert, 2-1, Galtier s’est vite retrouvé dans une situation idéale. Under a eu l’occasion d’égaliser mais c’est surtout Payet qui a raté une énorme occasion avant la mi-temps. Sampaoli a sorti Balerdi pour faire rentrer Bakambu et redonner un visage plus habituel à son onze, l’attaquant pensait même égaliser mais il était hors jeu. L’OM s’est ensuite pris deux contre assassins, Bakambu et Under ont raté encore des occasions. Une élimination qui fait mal…

Titularisé comme ailier gauche, Dimitri Payet a eu du mal à exister. Le meneur de jeu a clairement besoin de souffler…

La note de Dimitri Payet : 3/10

Son appréciation FCM

Payet fatigué et inutile à gauche !

Il a beaucoup enchainé et commence à tirer la langue. Ses prestations sont moins bonne depuis plusieurs matches, il doit souffler. De plus, le choix de Sampaoli de le positionner à gauche ne le met pas en valeur. Il a besoin d’évoluer dans l’axe, mais quand Milik et Gerson sont aussi titulaire cela reste un casse-tête tactique pour Sampaoli…

Les notes des médias

Foot Mercato 4/10 Positionné sur le côté gauche de l’attaque marseillaise en début de rencontre, Payet s’est montré très discret. Il a aussi fait preuve de beaucoup d’imprécisions dans le dernier ce qui est assez rare pour être souligné. Il a loupé des frappes et des passes simples. C’est d’ailleurs lui qui a raté le but de l’égalisation en fin de première période en ratant son tir alors qu’il était pourtant tout seul dans la surface niçoise. Même les corners ont été mal frappés par le numéro 10 marseillais. Maxifoot 3/10 Une soirée pénible pour le n°10. Comme souvent, le capitaine de l’OM est beaucoup moins en vue lorsqu’il est aligné le long de la ligne dans le couloir gauche. Il a eu peu d’influence dans le jeu et rate le cadre sur une frappe dans la surface avant la pause. Il pensait offrir une passe décisive à Bakambu en seconde période, mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu. On attendait plus de lui dans un tel match. L’Equipe 3/10 Une première période où il a touché très peu de ballons et où il a été totalement absent dans le jeu de son équipe. Il n’a pas eu son influence habituelle et il a confirmé ses difficultés actuelles. Son léger réveil après la pause n’a pas changé grand-chose.

