OM : Payet furieux après la défaite face à Clermont, « il va falloir dégonfler les têtes et se remettre à bosser »

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur le score de 2-0 face à Clermont au Vélodrome… Après la rencontre, Dimitri Payet est passé au micro de Prime Video.

On s’est pris une bonne leçon par Clermont qui a joué ensemble — Payet

Le milieu offensif marseillais n’a pas mâché ses mots et a même tapé du poing sur la table envers ses coéquipiers. En bon capitaine, il souhaite faire dégonfler quelques têtes…

« On a manqué d’humilité. On n’a pas montré un visage cohérent, de valeurs, on n’a rien montré. On s’est pris une bonne leçon par Clermont qui a joué ensemble, qui a mérité cette victoire. Il va falloir dégonfler les têtes et se remettre à bosser » Dimitri Payet – Source : Prime Video (20/02/22)