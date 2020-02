OM – Payet : « Je suis en confiance, je tente plus de choses… »

Après la petite mais précieuse victoire de l’OM, le seul buteur du soir, Dimitri Payet s’est exprimé au micro de Canal+. Ce denrier remercie Steve Mandanda et explique qu’il est en confiance…

On reste sur notre clean sheet grâce à un grand Mandanda — Payet

Une victoire dans la douleur… ce soir on manqué de jus pour bouger ce bloc bien en place, il fallait gagner à domicile. On reste sur notre clean sheet grâce à un grand Mandanda. C’est une belle semaine pour moi avec deux buts, je suis en confiance, je tente plus de choses et il y a de la réussite. L’équipe de France ? Ce n’est pas le sujet du jour ! » Dimitri Payet – source : Canal+