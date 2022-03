OM : Payet, la hausse de salaire après une baisse…

Dans le TOP10 des salaires publiés ce mardi par le journal l’Equipe, Dimitri Payet est remonté à la 3e place avec des émoluments estimés à 350 000€ / mois. Le meneur de jeu a bénéficié d’une hausse de salaire…

Le quotidien l’Equipe explique que cela était prévu dans le cadre de la prolongation de contrat signée en juin 2020. L’ex président Eyraud avait alors communiqué sur un Payet marseillais à vie qui baissait son salaire en prolongeant son contrat de deux saisons. Avant cette prolongation, le milieu de terrain touchait entre 500 000 et 550 000 euros brut mensuels, soit un des plus gros salaires du club avec celui de Kevin Strootman. Il avait donc accepté de diviser par deux ce salaire pour passer à 270 000 € brut la saison dernière…

A lire : OM : Le Top10 des salaires ! Bakambu le mieux payé ?

Ce stratagème pour rassurer la DNCG n’aura pas duré longtemps car son salaires est reparti à la hausse cette saison. Selon le quotidien sportif, Dimitri Payet touche 350 000 € par mois cette saison. Un montant qui va diminuer lors de la saison prochaine (2022-2023), il passera à 250 000 € mensuels avant de terminer en 2023-2024 à 150 000 € et des primes en fonction du nombre de matches. L’OM aura donc miser gros sur son meneur de jeu en lui offrants des émoluments élevés à long terme…

Je tire mon chapeau aux supporters – Payet

« C’est une revanche personnelle de l’équipe prise sur cette équipe de Nice par rapport au match de coupe de France qu’on a mis du temps a digérer. Ce soir on a gagné chez nous et on connait les conséquences au classement dont tout le monde était très très heureux à la fin. (…) On savait à quoi s’attendre, que le public allait répondre présent. Je tire mon chapeau aux supporters. Il n’y a pas eu d’incident, ça s’est très bien passé. J’ai même vu un supporter qui voulait lancer un Dragibus et qui a été repris par les autres. C’est un signe de compréhension, on avance. » Dimitri Payet – Source : Football Club de Marseille (20/03/2022)