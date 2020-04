OM : Payet, le joueur le plus dangereux de Ligue 1?

Dans un article consacré aux statistiques de Dimitri Payet, la Ligue 1 confirme la bonne saison du Réunionnais. Il est très haut dans plusieurs classements offensifs !

Ce vendredi, la Ligue 1 a publié un article sur les statistiques de Dimitri Payet. Selon ces dernières, il est l’un des joueurs les plus dangereux du championnat dans le domaine offensif.

Décisif à plusieurs reprises cette saison, il est l’un des titulaires indiscutables d’André Villas-Boas depuis l’arrivée du coach portugais. Dans les statistiques publiée par la L1, Payet (345) est second du classement des passes précédant un tir depuis 2015/16, juste derrière Angel Di Maria (389).

Passes amenant un tir :

Angel Di Maria (Paris Saint-Germain) : 389

Dimitri Payet (Olympique de Marseille) : 345

Thomas Mangani (Angers SCO) : 342

Ryad Boudebouz (Montpellier HSC et AS Saint-Etienne) : 308

Memphis Depay (Olympique Lyonnais) : 264

Julien Féret (SM Caen) : 23

Nicolas De Préville (Stade de Reims, LOSC et Girondins de Bordeaux) : 225

Florian Thauvin (Olympique de Marseille) : 224

Andy Delort (SM Caen, Toulouse FC et Montpellier HSC) : 205

Rémy Cabella (Olympique de Marseille et AS Saint-Etienne) : 201

15 BUTS HORS DE LA SURFACE POUR PAYET

Outre le fait d’être une menace dans le domaine des passes, Dimitri Payet excelle aussi dans la finition. Sa spécialité : les buts de loin. L’ancien joueur de West Ham est le meilleur buteur hors de la surface de Ligue 1 depuis la saison 2010/11. Des statistiques qui montrent son efficacité et qui prouvent son importance dans le onze marseillais.

Buts hors surface :

Dimitri Payet (ASSE, LOSC et Olympique de Marseille) : 15

Nicolas De Préville (Stade de Reims, LOSC et Girondins de Bordeaux) : 13

Florian Thauvin (SC Bastia et Olympique de Marseille) : 11

Romain Hamouma (SM Caen et AS Saint-Etienne) : 10

Angel Di Maria (Paris Saint-Germain) : 10

André-Pierre Gignac (Olympique de Marseille) : 10

Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) : 10

Wahbi Khazri (SC Bastia, Girondins de Bordeaux, Stade Rennais, ASSE) : 10

Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain) : 8

Rémy Cabella (Montpellier HSC, Olympique de Marseille et ASSE) : 8

Morgan Sanson (Montpellier HSC et Olympique de Marseille) : 8

Memphis Depay (Olympique Lyonnais) : 8

Floyd Ayité (Stade de Reims et SC Bastia) : 8

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) : 8