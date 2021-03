OM : « Payet ? Le réveil du numéro 10 ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face au Stade Brestois hier après-midi dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation du match de Dimitri Payet…

À l’occasion de la 29e journée de championnat, les marseillais sont parvenus à s’imposer face à Brest en toute fin de match. Après l’ouverture du score d’Arek Milik et l’égalisation de Lilian Brassier, les buts de Thauvin et Cuisance ont permis à l’Olympique de Marseille d’enchaîner une seconde victoire. Trois jours après celle acquise contre le Stade Rennais dans les dernières minutes de la rencontre encore une fois. Si son entame de match a été plutôt délicate, Dimitri Payet est revenu avec un nouveau visage en deuxième mi-temps. Ses intentions contrastent avec ses dernières sorties.

D’abord mis en difficulté par les Brestois, Payet a retrouvé un peu d’air en seconde période avec l’entrée de Gueye. Le numéro 10 a eu plus d’espace pour laisser parler sa bonne vision de jeu. Il trouve Milik et Thauvin à plusieurs reprises, joue bien ses coups de pieds arrêtés et semble plus impliqué que lors des prestations précédentes. Une bonne prestation !