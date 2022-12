Depuis déjà plusieurs saisons, Dimitri Payet s’est imposé comme un cadre incontournable de l’effectif marseillais et a vu passer les entraîneurs et les recrues au fil des saisons. Le meneur de jeu s’est récemment confié sur ses envies de continuer son aventure à l’OM après sa carrière de footballeur professionnel.

Dans un entretien pour nos confrères de La Provence, le numéro 10 Olympien a détaillé son plan de carrière pour les prochaines années, et il se voit continuer à Marseille.

« Même s’il y a des sollicitations, un peu de tout, j’ai dit et je redis que je ne veux pas partir. Je veux rester ici, terminer ici. Même si c’est compliqué, le challenge est excitant pour les années qui me restent, et je compte bien le relever » Dimitri Payet – La Provence

Face aux critiques, « Dim » a avoué que la suite de son aventure professionnelle à l’OM dépendra de sa condition physique…

« C’est le corps qui le dira. Quand on arrive à cet âge, seul le corps peut dire si on peut continuer ou pas. Si j’ai la chance d’être toujours sur le terrain, c’est que le corps répond encore. J’arrive à être performant. Quand tu passes plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain, à un moment donné, il faut savoir s’arrêter. Ce n’est pas quelque chose qui me trotte dans la tête » Dimitri Payet – La Provence

A propos de la clause qui prévoit une reconversion au sein du staff du club à l’issue de sa carrière de joueur, le Réunionnais est resté concentré sur ses performances à l’OM.

« Ça m’arrive d’y penser, mais je sais que tant que je serai sur le terrain, je n’arriverai pas à me lancer. J’ai effectivement une clause qui permet d’avoir une reconversion au sein du club. Il peut y avoir plein de choses à faire pour aider le club, mais aujourd’hui, je suis incapable de vous dire ce que je veux faire et ce que le club compte faire. On en discutera autour d’une table à ce moment-là. Je n’ai pas envie de mélanger les deux. Pour l’instant, je suis encore un joueur. » Dimitri Payet – La Provence

Le natif de Saint-Pierre a également évoqué sa relation avec le président espagnol Pablo Longoria, avec qui il entretient une relation de confiance.

« On a une très bonne relation, franche et basée sur la confiance. On a tout de suite eu ce feeling. C’est quelqu’un qui connait le foot, on peut parler de tout avec lui. Il est droit. Jusqu’à présent, il a dit des choses et il les a faites. C’est le plus important. (…) Il a été transparent avec nous et avec les supporters. C’est ce qui fait sa popularité. On en a parlé avec Pablo et l’actionnaire. On s’est dit qu’il fallait arrêter de dire aux gens ce qu’ils ont envie d’entendre. Il faut leur dire la vérité. Si le club a des difficultés pour recruter, il faut le dire. Ce n’est pas la peine de donner de faux espoirs. Cette transparence a amené une sérénité dans le club. » Dimitri Payet – La Provence

