OM: Un problème avec Payet soulevé par Longoria?

Installé sur le banc depuis le début de saison malgré son statut, Dimitri Payet dispose d’un contrat jusqu’en 2024. Après cela, une reconversion au club est prévue. Chose qui ne convient pas à Pablo Longoria…

En effet, d’après les informations de l’Equipe, ce contrat de marseillais a vie ne plait pas Longoria, qui considère qu’un joueur ne peut pas dicter le futur d’une institution.

Il va prolonger ici pour 2 saisons, jusqu’en 2024 — PAYET

C’est Jacques-Henri Eyraud qui l’avait annoncé à l’époque :

« Dimitri Payet est venu à ma rencontre, il souhaite être Marseillais à vie. Il souhaite terminer sa carrière ici. Il veut aussi poursuivre un projet de reconversion au club. Il va prolonger ici pour 2 saisons, jusqu’en 2024. Pour cela, il a fait des efforts considérables. Il a accepté de diviser son salaire par deux. De le réduire de 30% pour la saison 21/22. Sur ces deux années, il a accepté que son salaire soit déduit de 40 à 60%. Et une très grande partie de son salaire ne sera garanti que s’il joue. S’il n’est pas en situation de jouer, sa rémunération sera réduite »

Jacques-Henri Eyraud – Source : Conférence de presse 27/06/2020

Pour Benjamin Courmes, cela suffit à penser qu’il sera l’un des joueurs phares de la deuxième partie de la saison marseillaise !

On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant —

« But de Payet face à Nîmes ! Il sera l’homme de cette seconde partie de championnat, je l’annonce. Comment ça il n’a plus de concurrence? On parlait de Dieng, il peut très bien faire descendre Sanchez et mettre Dieng en numéro 9. Ünder aussi, Guendouzi… Déjà ils vont certainement recruter. On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)

« Tu veux que je te dise un truc? Payet a tellement été bon dans les matchs de préparation que l’OM va se dire : on fait confiance à Payet, on ne recrute personne. Vous verrez ! Faire venir un joueur offensif dans le rôle d’Harit, on sait que c’est très cher. Tous les joueurs offensifs sont les joueurs les plus chers. Maintenant, vu que je pense que l’on n’aura pas les moyens d’avoir un joueur de talent à un tarif réduit, la seule chose qu’il peut se passer, c’est de se faire prêter un joueur qui a du talent mais qui ne joue pas dans un autre club ou qui est en embrouille » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)