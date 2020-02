OM : Payet, meilleur français du TOP 5 dans ce domaine offensif… Gignac en second !

Selon les statistiques d’Opta, Dimitri Payet est le meilleur buteur en dehors de la surface dans les 5 grands championnats depuis 2006/2007. Il est talonné par un ancien marseillais, André Pierre Gignac !

Ce samedi face à Toulouse, Dimitri Payet a sauvé l’OM d’un match nul… D’un éclair de génie, l’international français a armé une magnifique frappe lointaine qui a terminé dans les filets de Baptiste Reynet.

26 pour Payet, 23 pour Gignac

Selon les statistiques publiés par Opta sur Twitter, le numéro 10 de l’Olympique de Marseille est le meilleur buteur français à l’extérieur de la surface si l’on compte le TOP 5 des championnats européens et depuis 2006/2007.

Payet compte 26 buts à cette distance contre 23 pour André Pierre Gignac qui est second dans ce classement. Une statistique qui montre une fois de plus l’efficacité de l’ancien joueur de West Ham et sa technique si précieuse pour l’OM depuis le début de la saison…