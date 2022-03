OM : Payet met les points sur les i concernant son poids !

Lors d’une émission spéciale au centre RLD, plusieurs joueurs et le président Longoria ont répondu aux questions de RMC. Dimitri Payet a évoqué sans détours les questionnements autour de son poids de forme.

Dimitri Payet a expliqué que ces histoires de poids sont surtout liées à des mauvaises performances. Que dans l’absolu c’est surtout un problème mental…

Actuellement je fais 1,5 kg de moins de l’époque dont on parlait – Payet

« Actuellement je fais 1,5 kg de moins de l’époque dont on parlait. Ça a souvent été le paratonnerre, pour dire ‘s’il n’est pas bon, c’est parce qu’il est gros’. Ça ne m’a pas touché plus que ça. Quand ça ne va pas dans la tête, les jambes ne suivent pas, et c’était plus ça qu’un problème de poids. Il n’y a pas eu de relâchement particulier, avec le temps j’ai gagné en régularité. Il y a eu des hauts et des bas, c’est quelque chose dont j’ai mis pas mal de temps à corriger ». Dimitri Payet – source : RMC (01/03/2022)