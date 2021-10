OM : Payet met tout le monde d’accord !

L’Olympique de Marseille s’est largement imposé 4-1 face à Lorient à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire face à Lorient en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Les olympien ont pourtant offert l’ouverture du score aux bretons suite à une perte de balle évitable de Kamara et une faute naïve de Peres offrant un penalty. Mais les hommes de Sampaoli ne se sont pas affolés et ont réussi à se relancer grâce à Kamara. Payet a éclairé le jeu, Guendouzi s’est offert un doublé et Milik a marqué son premier but de la saison. Une victoire rassurante avant d’aller à Rome jouer un match décisif face à la Lazio et bien évidement la reception du PSG ce dimanche. Dimitri Payet est clairement le créatif de l’équipe, dès qu’il a touché le ballon il s’est passé quelque chose

La note de Dimitri Payet : 8/10

Son appréciation

Payet met tout le monde d’accord !

Fini le rôle de faux neuf, le milieu de terrain a retrouvé sa place de meneur de jeu. Il avait expliqué la semaine derniére qu’il avait plus marqué car dans une position plus avancée, là il a régalé avec deux passes décisives. Milik n’est pas encore à 100% mais l’attaquant peut compter sur Payet pour le servir. Au delà des passes clés, Payet éclaire le jeu et fait lever les supporters.

Les notes des médias