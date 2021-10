OM : Payet explique pourquoi il s’est énervé !

Auteur d’un gros match ce dimanche face à Lorient, Dimitri Payet a évoqué son geste d’humeur suite à un jet de projectile lors de la rencontre. Le meneur de jeu de l’OM veut que ces gestes cessent…

Auteur d’une vive réaction suite à un projectile lors sur l’attaquant de Lorient Stéphane Diarra, Dimitri Payet a tenu à réagir pour susciter une prise de conscience.

Les jets de projectile, les envahissements de terrain, les bagarres entre les supporters, il faut que ça cesse — Payet

« Les jets de projectile, les envahissements de terrain, les bagarres entre les supporters, il faut que ça cesse. Ça vaut aussi pour nos supporters. C’est pour ça que je me suis un peu énervé. (…) C’était une soirée particulière, il y avait un contexte hors football. On avait à cœur de rendre cette fête et ces hommages magnifiques. Je pense qu’en marquant quatre buts avec l’aide des supporters qui ont supporté et rendu hommage au Boss toute la partie, on a eu une belle soirée au final » Dimitri Payet – Zone Mixte (17/10/2021)

Jorge Sampaoli a lui répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d’après match.

Il y a trois, quatre équipes qui commencent à se détacher et on doit en faire partie — Sampaoli

« Après le penalty, on a eu un peu de stress. On a fait plus d’efforts sur le plan défensif. Lorient fait un bon début de saison, mais on a mérité la victoire, elle va augmenter notre tranquillité. On n’a pas fait seulement un bon match sur le plan offensif, mais aussi défensif. C’est pour ça aussi qu’on a recruté Pau Lopez. On a joué comme on a voulu. Il y a trois, quatre équipes qui commencent à se détacher et on doit en faire partie. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (17/10/2021)