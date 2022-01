OM : Payet régale (encore) à l’entrainement et chambre !

Dimitri Payet régale les supporters de l’OM par ses gestes techniques. Il en fait aussi profiter ses coéquipiers lors des sessions d’entrainement…

Le meneur de jeu olympien s’est amusé devant le jeune gardien Simon, d’une feinte, il a fait sauter le portier avant de marquer. Et bien sûr ce dernier a chambré en publiant la vidéo sur son compte Twitter…

Sur Canal+, le journaliste Philippe Carayon a mis en avant l’attitude de Dimitri Payet face à ses propres supporters.

Payet est entendu par les supporters

« J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi formidable que Dimitri Payet en ce moment. Je le trouve très courageux, il est celui qui dit non, il est si souvent, et trop souvent, la victime de toutes ces violences. Qu’il n’hésite pas à prendre la parole, non pas pour attaquer les autres, mais pour essayer de trouver une solution, qu’il y ait au moins quelqu’un qui lance un appel. Il s’en prend tellement à tout le monde qu’il s’en est pris à ses supporters. Le soir du Clasico, il a défoncé en conférence de presse ses propres supporters pour leur attitude irresponsable et scandaleuse. » Philippe Carayon – Source: Canal+ / late Football Club (15/12/2021)