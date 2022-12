OM: Payet relancé par Tudor ?

L’Olympique de Marseille sera de retour face à Toulouse en Ligue 1 dans quelques jours pour la reprise du championnat ! Lors de cette grosse trêve liée à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Marseillais en ont profité pour jouer deux matchs amicaux face à Sassuolo et Nîmes. Durant ces deux rencontres, Dimitri Payet a trouvé le chemin des filets.

D’après l’Equipe, le Réunionnais devrait être relancé par Igor Tudor, alors que le Croate avait relégué le joueur sur le banc de touche en première partie de saison.

Payet va avoir des possibilités pour se montrer sur les prochaines rencontres. « Notre orientation sur la seconde partie de saison, c'est qu'il doit être un joueur important sur les positions offensives, confie-t'on au club.

Dans sa mentalité, son attitude, on ressent une véritable détermination. Les minutes entre attaquants vont être réparties différemment, et Payet, avec son style plus créatif, pourra exister sur certains types de match. C'est cette balance globale qui compte. »

Pour Benjamin Courmes, cela suffit à penser qu’il sera l’un des joueurs phares de la deuxième partie de la saison marseillaise !

On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant —

« But de Payet face à Nîmes ! Il sera l’homme de cette seconde partie de championnat, je l’annonce. Comment ça il n’a plus de concurrence? On parlait de Dieng, il peut très bien faire descendre Sanchez et mettre Dieng en numéro 9. Ünder aussi, Guendouzi… Déjà ils vont certainement recruter. On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)

« Tu veux que je te dise un truc? Payet a tellement été bon dans les matchs de préparation que l’OM va se dire : on fait confiance à Payet, on ne recrute personne. Vous verrez ! Faire venir un joueur offensif dans le rôle d’Harit, on sait que c’est très cher. Tous les joueurs offensifs sont les joueurs les plus chers. Maintenant, vu que je pense que l’on n’aura pas les moyens d’avoir un joueur de talent à un tarif réduit, la seule chose qu’il peut se passer, c’est de se faire prêter un joueur qui a du talent mais qui ne joue pas dans un autre club ou qui est en embrouille » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)