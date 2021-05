OM : « Payet retombe dans son irrégularité… »

L’Olympique de Marseille a fait match nul ce vendredi soir face à Strasbourg à l’occasion de la 35e journée de championnat. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet sur cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec ce vendredi soir au Stade Vélodrome face à Strasbourg (1-1) dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. En forme lors de ses dernières apparitions, Dimitri Payet n’a pas réussi à peser comme il a pu le faire face à Lorient ou Reims. Le numéro 10 retombe dans son irrégularité face au bloc bas des Strasbourgeois.

A LIRE AUSSI : OM – RCSA (1-1) // Les Notes de FCM : Des Marseillais apathiques sauvés par les entrées décisives de Benedetto et Luis Henrique…

Il retombe dans son irrégularité…

Après avoir offert deux matchs de haute qualité face à Lorient et Reims, voilà que Payet retombe dans ses travers malgré une silhouette inchangée. En première période, il tente des choses et essaie de combiner avec ses partenaires sans pour autant trouver la solution. Il sera plus brouillon ensuite, frustré de ne pas avoir pesé plus tôt dans la rencontre. Une frappe lointaine qui ne retombe pas bien et un coup-franc direct hors cadre. Rien de bien croustillant.