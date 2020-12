OM : Payet rigole de cette histoire de poids : « en marquant trois buts, j’ai perdu 4 kilos… »

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Dimitri Payet a évoqué les polémiques autour de son poids. Comme souvent il sait rigoler de ce genre de situation…

Quand je marque, je maigris en fait (ironique) — Payet

« J’ai le même poids qu’il y a quelques semaines mais entre-temps j’ai marqué des buts. Quand je marque, je maigris en fait (ironique). Il faut toujours trouver une raison quand je suis moins décisif. Mais moi, je sais qu’il n’y a pas de soucis à ce niveau-là. C’est sûr que j’avais moins de jus. Mais c’était aussi dans la tête. C’est comme ça que ça marche, il faut que je marque des buts et que je sois décisif. Et ça va revenir. (…) les critiques ? C’est l’histoire de ma vie. Avec moi, il y a toujours un truc à dire, que je sois bon, pas bon, mince, gros. Mais c’est plus excitant qu’une carrière lisse. Ma femme me dit souvent : « Je ne sais pas comment tu fais pour supporter ça ». Pour moi, c’est un jeu. Je ne me plains pas. Je lis, je regarde, j’écoute ce qui se dit sur moi et parfois même j’en rigole. Je ne peux pas répondre à tout le monde et de toute façon ça ne servirait à rien. C’est sur le terrain qu’il faut répondre. Regardez, en marquant trois buts, j’ai perdu 4 kilos… » Dimitri Payet – source : L’Equipe (15/12/2020)